maxi blackout in Spagna e Portogallo, dove migliaia di utenti si trovano senza corrente e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l'aiuto dei tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti, e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sull'accaduto. Anche in Portogallo i cittadini hanno segnalato un'interruzione di corrente elettrica poco dopo mezzogiorno. I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. Sono stati colpiti anche i semafori e i centri commerciali.Le autorità hanno così raccomandato di non mettersi alla guida fino a quando non verrà risolto il problema. Sul proprio account X, Red Eléctrica ha fatto sapere di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia elettrica, in collaborazione con le aziende del settore, e che "si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse disponibili per risolvere il problema, dopo che si è registrato uno 'zero' nell'energia elettrica". Liberoquotidiano.it - Spagna senza luce, maxi-blackout: si riunisce il governo Leggi su Liberoquotidiano.it ine Portogallo, dove migliaia di utenti si trovanocorrente e connessione internet. Ilspagnolo sta indagando con l'aiuto dei tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti, e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sull'accaduto. Anche in Portogallo i cittadini hanno segnalato un'interruzione di corrente elettrica poco dopo mezzogiorno. Ihanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia inche in Portogallo. Sono stati colpiti anche i semafori e i centri commerciali.Le autorità hanno così raccomandato di non mettersi alla guida fino a quando non verrà risolto il problema. Sul proprio account X, Red Eléctrica ha fatto sapere di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia elettrica, in collaborazione con le aziende del settore, e che "si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse disponibili per risolvere il problema, dopo che si è registrato uno 'zero' nell'energia elettrica".

