Spagna senza corrente | il precedente del maxi blackout in Italia nel 2003

Italia, come la Spagna, ha vissuto un maxi blackout che ha paralizzato il Paese: è accaduto il 28 settembre 2003, quando intorno alle 3.27 di notte si è ritrovata quasi interamente senza energia elettrica.Le causeIl blackout fu causato da un albero che provocò un guasto alla linea elettrica nei pressi di Inwil, nella Svizzera centrale, nel Canton Ticino. Si scoprì solo in un secondo momento che il gestore della rete di trasmissione svizzera Etrans (oggi Swissgrid) ritardò gli interventi di ripristino e non comunicò prontamente quanto accaduto al Gestore della rete di trasmissione Italiana GRTN (oggi Terna).Stop ai trasporti e caos per le stradeIl fenomeno causò ingenti disagi: l'interruzione dei servizi di trasporti (tra cui aeroporti e stazioni), lo spegnimento dei semafori e il blocco degli ascensori.

