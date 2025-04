Spagna in tilt tutti a caccia di contanti e powerbank | la testimonianza di un italiano a Madrid

Madrid per questioni personali, descrive all'ANSA la situazione generata dal blackout che sta interessando la Spagna. «Alle 12:30 - racconta Maurizio Dionisio, direttore generale di Arpa Abruzzo, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, in viaggio a Madrid per questioni personali - «Sembra il set di un film per la stranezza della situazione. Tra un pò diventerà buio e gli effetti saranno ancora più evidenti». Caos sulla circolazione stradale, lunghissime code alle banche, metropolitane sono sbarrate e i treni fermi.

