Spagna in ginocchio per blackout il paese al buio | cosa sappiamo

blackout da record spegne la Spagna il 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette in ginocchio il paese e crea il caos anche in Portogallo e nella Francia meridionale. L'energia elettrica sparisce dalle 12.32: si bloccano gli aeroporti, stop ai treni, la metro si ferma . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Unda record spegne lail 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette inile crea il caos anche in Portogallo e nella Francia meridionale. L'energia elettrica sparisce dalle 12.32: si bloccano gli aeroporti, stop ai treni, la metro si ferma .

Su questo argomento da altre fonti

Spagna e Portogallo in ginocchio per il blackout: "La causa forse un raro fenomeno atmosferico" | "Persone bloccate in metrò" - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Spagna, gigantesco blackout interessa gran parte del paese - Un blackout elettrico di vasta portata ha colpito nella mattinata di lunedì numerose regioni della Spagna, lasciando senza corrente migliaia di utenti per periodi variabili. Il ripristino della fornitura è in corso ma sono in corso le verifiche per escludere eventuali problemi sistemici o attacchi esterni. L’interruzione ha interessato anche la città di Valencia, dove si prepara il congresso del Ppe, al via domani. 🔗open.online

Maxi blackout in Spagna: è caos totale in tutto il Paese. Bloccati anche Portogallo e sud della Francia - Un gravissimo blackout ha colpito tutta la Spagna, il Portogallo e parte della Francia poco dopo le 12.30. Le cause sono ancora sconosciute. Enormi i danni e i disservizi, specie in Spagna dove, oltre a essersi bloccate tutte le infrastrutture e le reti di comunicazione, anche le cinque centrali nucleari del Paese, che contano sette reattori in funzione, hanno smesso di produrre elettricità. Lo ha riferito El Pais, spiegando che per motivi di sicurezza è stata interrotta la produzione e la fornitura di energia elettrica alla rete. 🔗secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Blackout Spagna, cause ignote: buio anche in Francia e Portogallo, cosa sappiamo; Enorme blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: «Causa sconosciuta non è esclusa alcuna ipotesi. Vivremo ore critiche». Fermi arei, treni e metropolitane; Spagna messa in ginocchio dal black out: caos alla stazione di Valencia; Blackout, Spagna in ginocchio. Caos Portogallo. Non escluso attacco hacker. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Spagna in ginocchio per blackout, il paese al buio: cosa sappiamo - Un blackout da record spegne la Spagna il 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette in ginocchio il paese e crea il caos anche in Portogallo e nella Francia me ... 🔗msn.com

Panico per il blackout in Spagna, file e ressa nei supermercati per le scorte: "Scene da serie tv" - Il blackout in Spagna e Portogallo ha causato diverse situazioni di emergenza che ricordavano anche l'inizio di una serie Tv uscita di recente ... 🔗virgilio.it

Spagna, mega blackout in tutto il Paese: stop metro, treni e linee telefoniche - (Adnkronos) – Mega blackout in Spagna oggi, lunedì 28 aprile, con effetti anche nel vicino Portogallo e nel sud della Francia. L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barc ... 🔗informazione.it