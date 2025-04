Spagna in ginocchio per blackout il paese al buio | cosa sappiamo

blackout da record spegne la Spagna il 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette in ginocchio il paese e crea il caos anche in Portogallo e nella Francia meridionale. L'energia elettrica sparisce dalle 12.32: si bloccano gli aeroporti, stop ai treni, la metro si ferma .L'articolo Spagna in ginocchio per blackout, il paese al buio: cosa sappiamo proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Unda record spegne lail 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette inile crea il caos anche in Portogallo e nella Francia meridionale. L'energia elettrica sparisce dalle 12.32: si bloccano gli aeroporti, stop ai treni, la metro si ferma .L'articoloinper, ilalproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Su questo argomento da altre fonti

Spagna in ginocchio per blackout, il paese al buio: cosa sappiamo - (Adnkronos) – Un blackout da record spegne la Spagna il 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette in ginocchio il paese e crea il caos anche in Portogallo e nella Francia meridionale. L'energia elettrica sparisce dalle 12.32: si bloccano gli aeroporti, stop ai treni, la metro si ferma […] 🔗periodicodaily.com

Spagna e Portogallo in ginocchio per il blackout: "La causa forse un raro fenomeno atmosferico" | "Persone bloccate in metrò" - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Spagna, gigantesco blackout interessa gran parte del paese - Un blackout elettrico di vasta portata ha colpito nella mattinata di lunedì numerose regioni della Spagna, lasciando senza corrente migliaia di utenti per periodi variabili. Il ripristino della fornitura è in corso ma sono in corso le verifiche per escludere eventuali problemi sistemici o attacchi esterni. L’interruzione ha interessato anche la città di Valencia, dove si prepara il congresso del Ppe, al via domani. 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Blackout Spagna, cause ignote: buio anche in Francia e Portogallo, cosa sappiamo; Enorme blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: «Causa sconosciuta non è esclusa alcuna ipotesi. Vivremo ore critiche». Fermi arei, treni e metropolitane; Spagna messa in ginocchio dal black out: caos alla stazione di Valencia; Blackout, Spagna in ginocchio. Caos Portogallo. Non escluso attacco hacker. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Spagna in ginocchio per blackout, il paese al buio: cosa sappiamo - Un blackout da record spegne la Spagna il 28 aprile 2025, il giorno destinato a passare alla storia per l''apagòn' che mette in ginocchio il paese e crea il caos anche in Portogallo e nella Francia me ... 🔗msn.com

Blackout in Spagna, tutto il Paese è bloccato. Potrebbe essere colpa di un raro fenomeno atmosferico - È tornata la corrente in "molte zone" del nord, sud e ovest della Spagna ha riferito il gestore spagnolo, la società Red Electrica (Ree) ... 🔗italiaoggi.it

Spagna, mega blackout in tutto il Paese: stop metro, treni e linee telefoniche - (Adnkronos) – Mega blackout in Spagna oggi, lunedì 28 aprile, con effetti anche nel vicino Portogallo e nel sud della Francia. L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barc ... 🔗informazione.it