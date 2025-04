Spagna gigantesco blackout interessa gran parte del paese Colpito anche il Portogallo e sud della Francia Riunito il governo a Madrid – Il video

blackout elettrico di vasta portata ha Colpito nella mattinata di lunedì, a partire dalle 12.30, numerose regioni della Spagna, lasciando senza corrente migliaia di utenti per periodi variabili. Dopo l’allarme iberico si segnalano blackout anche il Portogallo e secondo quanto riporta Le Figaro anche in alcune regioni del sud della Francia, interconnesse alla rete spagnola. Il ripristino della fornitura è in corso ma sono in corso le verifiche per escludere eventuali problemi sistemici o attacchi esterni. Sconosciute per ora le cause, mentre il governo spagnolo si è Riunito a Madrid. Spunta l’ipotesi, tra le cause, di un incendio sviluppatosi sul monte Alaric, in Francia, che avrebbe danneggiato la linea di alta tensione tra Perpignan e l’est di Narbona. Leggi su Open.online Buio, tutto fermo e totalmente in tilt: unelettrico di vasta portata hanella mattinata di lunedì, a partire dalle 12.30, numerose regioni, lasciando senza corrente migliaia di utenti per periodi variabili. Dopo l’allarme iberico si segnalanoile secondo quanto riporta Le Figaroin alcune regioni del sud, interconnesse alla rete spagnola. Il ripristinofornitura è in corso ma sono in corso le verifiche per escludere eventuali problemi sistemici o attacchi esterni. Sconosciute per ora le cause, mentre ilspagnolo si è. Spunta l’ipotesi, tra le cause, di un incendio sviluppatosi sul monte Alaric, in, che avrebbe danneggiato la linea di alta tensione tra Perpignan e l’est di Narbona.

