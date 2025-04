Spagna e Portogallo torna la luce in parte dopo ore di blackout Mistero sulla causa Sánchez | Il sistema è collassato – Il video

Spagna e Portogallo sta a poco a poco tornando in funzione l’energia elettrica, a quasi 12 ore di distanza dal gigantesco blackout che ha mandato in tilt connessioni e infrastrutture nei due Paesi e in parte del sud della Francia. «Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato», ha informato in tarda serata il premier spagnolo Pedro Sánchez, nel secondo intervento in poche ore dal Palazzo della Moncloa di Madrid. Anche in Portogallo il primo ministro Luís Montenegro ha parlato al Paese facendo sapere che la corrente sta via via tornando, anche in molte aree di Lisbona e Oporto. «Sappiamo che il problema tecnico ha avuto origine fuori dal nostro territorio, molto probabilmente in Spagna», ha aggiunto. Entrambi i Paesi hanno dichiarato lo stato d’emergenza energetica. Leggi su Open.online Insta a poco a pocondo in funzione l’energia elettrica, a quasi 12 ore di distanza dal gigantescoche ha mandato in tilt connessioni e infrastrutture nei due Paesi e indel sud della Francia. «Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato», ha informato in tarda serata il premier spagnolo Pedro, nel secondo intervento in poche ore dal Palazzo della Moncloa di Madrid. Anche inil primo ministro Luís Montenegro ha parlato al Paese facendo sapere che la corrente sta via viando, anche in molte aree di Lisbona e Oporto. «Sappiamo che il problema tecnico ha avuto origine fuori dal nostro territorio, molto probabilmente in», ha aggiunto. Entrambi i Paesi hanno dichiarato lo stato d’emergenza energetica.

Colossale blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ancora ignote". Torna la corrente a Lisbona e a Madrid ma è caos voli - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker»

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause sconosciute. Le prossime ore critiche" A Lisbona torna la corrente, ma è caos voli - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker»

