Spagna e Portogallo al buio | treni fermi in mezzo alle campagne e passeggeri bloccati in metro

Spagna e in tutta la penisola iberica per il blackout che ha colpito il Paese, insieme a Portogallo e Sud della Francia. Il ritorno alla normalità si attende in serata: Red Electrica, che gestisce la rete elettrica spagnola, stima che ci vogliano tra le 6 e le 10 ore per. Today.it - Spagna e Portogallo al buio: treni fermi in mezzo alle campagne e passeggeri bloccati in metro Leggi su Today.it Ci sono enormi disagi ine in tutta la penisola iberica per il blackout che ha colpito il Paese, insieme ae Sud della Francia. Il ritorno alla normalità si attende in serata: Red Electrica, che gestisce la rete elettrica spagnola, stima che ci vogliano tra le 6 e le 10 ore per.

Massiccio black-out in Spagna, Portogallo e nel sud della Francia. Problemi ai treni e all'aeroporto di Madrid - Un massiccio black out ha colpito negli ultimi minuti il Portogallo, rendendo difficili le comunicazioni in tutto il paese, da nord a sud. Non sono ancora note le cause di quanto accaduto. Il blackout elettrico in Spagna sta avendo ripercussioni anche in alcuni comuni del sud della Francia, non lontano dal confine spagnolo, in particolare in Occitania, soprattutto nella zona di Perpignan, la cosiddetta. 🔗feedpress.me

Blackout in Spagna e Portogallo: stop metro, treni e aerei. Forti disagi anche nel sud della Francia - Maxi blackout in Spagna oggi, 28 aprile 2025, con effetti anche in Portogallo e nel sud della Francia. L'interruzione della corrente elettrica, avvenuta attorno alle 12.30, ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia L'articolo Blackout in Spagna e Portogallo: stop metro, treni e aerei. Forti disagi anche nel sud della Francia proviene da Firenze Post. 🔗.com

Maxi black out in Spagna e Portogallo, interrotte linee telefoniche, fermi treni, aeroporti e metropolitane: “Escluso attacco hacker” - Un misterioso black out ha colpito la Spagna, il Portogallo e alcune aree del sud della Francia nella tarda mattinata di lunedì 28 aprile. La causa sarebbe una forte oscillazione del flusso di energia nella rete ma non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante: escluso, per il momento, l’ipotesi di un attacco hacker. Secondo il gestore della rete elettrica ci vorranno tra le 6 e le 10 ore per ritornare alla normalità. 🔗tpi.it

Spagna e Portogallo al buio: maxi blackout nei due Paesi - AGI - Spagna e Portogallo restano al buio. Migliaia di utenti in tutta la Spagna hanno subito un blackout elettrico di durata variabile. Lo riferisce El Pais, sottolineando che il governo sta indagand ... 🔗msn.com

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Stop a treni e voli. Possibile attacco hacker - Leggi su Sky TG24 l'articolo Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Stop a treni e voli. Possibile attacco hacker ... 🔗tg24.sky.it

