Spagna al buio semafori e cellulari fuori uso | Valencia si ferma

semafori spenti, metro bloccata, voli e treni a terra, gente intrappolata negli ascensori, superlavoro di pompieri e polizia, agenti schierati per strada per aiutare il traffico e le centinaia di turisti in attesa in stazione e all’aeroporto. Alle 12.32, anche Valencia si è spenta da un momento all’altro, come il resto della Spagna, vittima del blackout, che ha provocato disagi, smarrimento e. Feedpress.me - Spagna "al buio", semafori e cellulari fuori uso: Valencia si ferma Leggi su Feedpress.me spenti, metro bloccata, voli e treni a terra, gente intrappolata negli ascensori, superlavoro di pompieri e polizia, agenti schierati per strada per aiutare il traffico e le centinaia di turisti in attesa in stazione e all’aeroporto. Alle 12.32, anchesi è spenta da un momento all’altro, come il resto della, vittima del blackout, che ha provocato disagi, smarrimento e.

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker»

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa' - Un incubo dalle cause ancora incerte con il premier Pedro Sanchez che ha presieduto riunioni di emergenza, senza togliere dal campo nessuna ipotesi: "Nulla può essere escluso".

