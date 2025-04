SpaceX lanciato il Falcon 9 con satelliti Starlink

SpaceX, che trasporta i satelliti Starlink, è stato lanciato dallo SpaceX Launch and Landing Control Center di Cape Canaveral, in Florida. Space X ha precisato che il razzo ha portato in orbita 23 satelliti per il sistema internet Starlink. Il primo stadio del razzo è tornato con successo sulla Terra, atterrando in posizione verticale su un drone navale (un'imbarcazione a pilotaggio remoto) in mare.

