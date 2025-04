Spaccata nella notte colpito uno studio di fisioterapia

Spaccata contro uno studio fisioterapico di via Adriano Cecioni, in zona Isolotto. L'amara sorpresa il proprietario l'ha avuta ieri mattina, domenica 27 aprile, passando di fronte alla propria attività e trovando una vetrata rotta con un tombino. Sul posto è intervenuta la polizia. Il malvivente.

