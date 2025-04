Quotidiano.net - Sostenibilità sociale d’impresa. Un vantaggio competitivo

LA(SSI) non è più una scelta, ma una necessità strategica per il futuro delle aziende e della società. Il 3° Rapporto dell’Osservatorio sulla, promosso da Fondazione Sodalitas, conferma come i cittadini riconoscano alle imprese un ruolo cruciale nel cambiamentoe ambientale. Tuttavia, emerge chiaramente una sfida: la necessità di una comunicazione più efficace per rendere tangibile l'impegno aziendale e rafforzare la fiducia dei consumatori.Le imprese come motore del cambiamento Le aziende sono percepite come il terzo attore più influente nel percorso di, dopo il governo e le istituzioni europee. I cittadini italiani chiedono loro un impegno concreto, in particolare nel rispetto dei diritti dei lavoratori, nel miglioramento del benessere aziendale e nella trasparenza dei comportamenti.