sos per riaprire lo scrigno della gioia

"La felicità esiste e la si raggiunge quando siamo a servizio degli altri. Loè sorto a San Severino per dare, edi nuovo darà. Non importa quanto c’è da spendere, non mi vergogno di chiedere aiuto per offrire un sorriso a chi soffre". Giammario Borri è l’anima dello, una libreria solidale che ha alleviato il dolore di molti e che ora però ha bisogno di fondi per lavori necessari.Borri la aprì nel 2015 per promuovere la lettura e sostenere azioni benefiche. Le offerte di chi ha acquistato libri allosono state devolute a Barbara Giuggioloni e alla sua lotta contro la Sla, al piccolo Simone, ustionato al volto per un incidente domestico, all’acquisto del pulmino per la cooperativa Girasole, o all’iniziativa "Una sedia per Marco" destinata a otto disabili.