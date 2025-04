Sono rimasta malissimo per le parole di Nordio serve l’omicidio sul lavoro | parla Emma Marrazzo la madre di Luana D’Orazio

Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, operaia morta sul lavoro a 22 anni. Sono passati quattro anni dalla morte di Luana che – per un destino beffardo – ha perso la vita sul posto di lavoro il giorno del tuo compleanno. Questa tragica ricorrenza segue di due giorni quella che lei ritiene essere la festa più importante per il Paese: 1° Maggio. Quale lo stato d'animo con cui si avvicina a questi appuntamenti? E, soprattutto, come sta? "Io oggi vivo come una missione dare il mio contributo affinché altre persone possano essere risparmiate dal vivere un dolore atroce come quello che è stato inflitto a me. In passato, il Primo Maggio era per me una festa qualsiasi e non conoscevo realmente le condizioni del mondo lavorativo italiano e pensavo che le morti sul lavoro fossero degli inevitabili incidenti, oggi invece capisco che può non essere così.

