Sono il parroco di Cologno Monzese | dico ‘messa’ tutti giorni Sono stato in seminario dai 16 ai 18 anni andai via perché forse mi mancava la famiglia | lo rivela Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio, conduttore di "Dritto e Rovescio" su Rete4, è stato ospite a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1 e ha rivelato: "Sono stato in seminario dai 16 ai 18 anni, una vocazione nata quando ero piccolo e frequentavo molto la parrocchia, ero chierichetto, questo mondo mi affascinava e così, ad un certo punto della mia vita, ho pensato di fare il prete. Sono stati due anni tra i più belli della mia vita". Come mai ha deciso di abbandonare il seminario allora? "perché poi, la sera, mi veniva una certa malinconia, una certa tristezza. Chissà, forse mi mancava la famiglia".Nessun ripensamento? "Devo dire che per qualche anno mi è rimasto il dubbio se se avessi fatto bene oppure no anche se non mi Sono mai distaccato dal discorso religioso". Restando 'in tema' religioso, si sente di fare una previsione sul Conclave che inizierà il 7 maggio? "Assolutamente no, anche se devo dire che azzeccai la previsione su Ratzinger".

