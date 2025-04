Sono arrabbiato le scuole private in cui vanno i miei figli sono patetiche ridicole | lo sfogo di Hugh Grant contro l’uso degli smartphone

Hugh Grant genitore arrabbiato contro l'uso di smartphone ai minorenni, soprattutto nelle sciccose scuole private dei suoi figli. Sul Telegraph il 63enne interprete di Notting Hill si è aperto in maniera sorprendente rispetto ad un aspetto della sua vita familiare. "sono solo l'ennesimo genitore arrabbiato che combatte l'eterna, estenuante e deprimente battaglia per allontanare i bambini dagli schermi", ha spiegato con elegante veemenza Grant. L'attore britannico è infatti papà di cinque figli: John, 12 anni, Lulu, 9, e Blue, 6 avuti dalla produttrice svedese Anna Eberstein, sua moglie dal 2018; Tabitha (13 anni) e Felix (11) nati dalla precedente relazione con Tinglan Hong. Grant ha partecipato a Close Screens, Open Minds organizzato dalla Knightsbridge School di Londra, un evento pubblico in cui si sono incoraggiati i ragazzi a stare più spesso all'aperto, per vivere in maniera più sana e libera.

