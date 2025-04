Sondrio completato il nuovo parcheggio alla Castellina | ha 200 posti auto

parcheggio, comodo e funzionale, già disponibile e lavori sull'area in corso di ultimazione. alla Castellina non è passata inosservata l'apertura dei circa cento nuovi posti auto che si aggiungono a quelli ultimati a dicembre: da sabato scorso gli stalli sono quasi raddoppiati a.

