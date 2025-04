Sondaggio tra gli autisti Amt Ugl | Il dato conferma il malcontento

Genovatoday.it - Sondaggio tra gli autisti Amt, Ugl: "Il dato conferma il malcontento" Leggi su Genovatoday.it "È stato uno sciopero con adesione altissima. Nei prossimi giorni speriamo di essere convocati da azienda e Comune per evidenziare nuovamente lo stato delle cose". Così Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna, in merito alla protesta, proclamata dallo stesso sindacato e andata in scena sabato 26.

Amt, Ugl: "Basta disservizi. Proclamato lo stato di agitazione" - "Dopo l'ennesimo incontro con l'azienda terminato senza alcun risultato concreto, la Ugl alza la voce e proclama lo stato di agitazione. Non è una semplice presa di posizione, ma un atto necessario per difendere i lavoratori e garantire un servizio pubblico efficiente", spiega Roberto Piccardo... 🔗genovatoday.it

