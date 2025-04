Sondaggio politico Fratelli d’Italia cresce e Pd fermo

Fratelli d'Italia cresce e stacca il Pd. Il Movimento 5 Stelle cala, la Lega supera Forza Italia. Il Sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente il primo partito, guadagnando lo 0,3% e salendo al 30,3%.

Sondaggio, Fratelli d'Italia sopra il 30%. Pd giù e M5S sale - (Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile, il Pd scende e il gap aumenta. E' il quadro delineato dal sondaggio dell'Istituto Noto Sondaggi per "Porta a Porta" sulle intenzioni di voto degli italiani. Il partito di Giorgia Meloni rimane al 30,5% seguito dal Pd al 23,5%, che cala dello 0,5%. Il Movimento 5 Stelle, invece, guadagna l'1%

Sondaggio, Fratelli d'Italia sopra il 30%. Pd giù e M5S sale - (Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile, il Pd scende e il gap aumenta. E' il quadro delineato dal sondaggio dell'Istituto Noto Sondaggi per "Porta a Porta" sulle intenzioni di voto degli italiani. Il partito di Giorgia Meloni rimane al 30,5% seguito dal Pd al 23,5%, che cala dello 0,5%. Il Movimento 5 Stelle, invece, guadagna l'1%

"Tra i clienti 'speciali' della Gintoneria di Lacerenza anche un politico di Fratelli d'Italia" - C'è anche un esponente locale di Fratelli d'Italia tra i clienti "speciali" della Gintoneria di Davide Lacerenza e del suo privè. L'uomo – non indagato – è il segretario cittadino di un paesino lucano, dove è anche consigliere comunale. Non solo quindi youtuber, influencer, imprenditori e alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre all'ereditiere che ha speso oltre 600mila euro. C'era anche un politico – come ricostruisce La Repubblica – tra le persone che frequentavano il locale di via Napo Torriani, a Milano, finito al centro dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari

