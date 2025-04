Sondaggio politico Fratelli d’Italia cresce e Pd fermo

Fratelli d'Italia cresce e stacca il Pd. Il Movimento 5 Stelle cala, la Lega supera Forza Italia. Il Sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente il primo partito, guadagnando lo 0,3% e salendo al 30,3%. La formazione della . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –d'Italiae stacca il Pd. Il Movimento 5 Stelle cala, la Lega supera Forza Italia. IlSwg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi.d'Italia si conferma ampiamente il primo partito, guadagnando lo 0,3% e salendo al 30,3%. La formazione della .

