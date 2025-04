Sondaggio-Mentana Fdi non si ferma più | chi crolla

Sondaggio SWG per TG LA7, le preferenze di voto degli italiani premiano il partito di Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia cresce dello 0,3%, attestandosi al 30,3% dei consensi, consolidando la sua leadership. Insomma, gli attacchi al veleno per il 25 aprile ma anche la retorica della sinistra sull'incontro con Trump alla Casa Bianca e poi a Roma hanno rafforzato ancora di più il consenso nel partito della premier.Nel centrodestra, la Lega registra un lieve aumento dello 0,1%, raggiungendo l'8,8%, mentre Forza Italia perde la stessa percentuale, scendendo all'8,7%. Nel centrosinistra, il Partito Democratico è stabile al 22,0%. Il Movimento 5 Stelle subisce un leggero calo dello 0,1%, fermandosi al 12,4%, e Alleanza Verdi e Sinistra diminuisce dello 0,2%, posizionandosi al 6,2%.

