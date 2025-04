Solidarietà i magnifici 7 cuochi cucinano per chi ha più bisogno

Firenze, i magnifici 7 cuochi cucinano per chi ha più bisogno - Firenze, 23 aprile 2025 – Sette chef, un menu a 5 portate, cinque borse d'autore in palio, tonnellate di cibo recuperato e centinaia di persone aiutate con un pasto. E' “Grandi Chef, Grandi Cuori”, l'iniziativa di beneficenza promossa dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, in programma lunedì 12 maggio alle 20 al ristorante Le Torri (via delle Torri 7, Firenze). La serata, presentata dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli, chiude simbolicamente la raccolta fondi 2025 a sostegno del progetto “La mensa che viaggia” che invita i cittadini e le aziende a contribuire con una ... 🔗lanazione.it

