Sofia Stefani l' amica in aula | Gualandi disse guarda che ho una pistola durante una lite Una volta le ha rotto un dente

Sofia e Gualandi perché mi sembrava che in qualche modo lui la stesse usando» ha detto Antonella Gasparini in aula durante il. Leggo.it - Sofia Stefani, l'amica in aula: «Gualandi disse "guarda che ho una pistola" durante una lite. Una volta le ha rotto un dente» Leggi su Leggo.it «Ho detto che c'era un rapporto tossico traperché mi sembrava che in qualche modo lui la stesse usando» ha detto Antonella Gasparini inil.

