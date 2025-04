Soccorso Alpino del Lazio in azione per un doppio intervento di salvataggio durante il fine settimana

Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, che ha dovuto affrontare due interventi d'urgenza sul Monte Circeo, un'area che si conferma ancora una volta come uno dei luoghi più impegnativi per gli escursionisti.Il primo salvataggio: escursionista colto da crampiIl primo allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di domenica 28 aprile 2025, quando un escursionista ha accusato forti crampi alle gambe lungo il sentiero 750. L'uomo, impossibilitato a proseguire, ha subito allertato i soccorsi. La squadra del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) è intervenuta prontamente, ma dopo aver valutato la situazione, è stato deciso di richiedere l'intervento dell'eliSoccorso. Con l'ausilio del verricello, l'escursionista è stato sollevato in sicurezza e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato poi assistito per le sue condizioni.

