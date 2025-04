So Cosa Hai Fatto | Trailer italiano e trama dal reboot della saga horror

Trailer di So Cosa Hai Fatto, il reboot della celebre saga horror. Dopo il lancio ufficiale della versione originale avvenuto lo scorso 22 aprile, l'atteso reboot di So Cosa Hai Fatto (I Know What You Did Last Summer in originale) si mostra anche al pubblico italiano con il Trailer italiano. Il reboot della famosa saga horror troverà luce nelle sale italiane a partire dal 16 luglio 2025, nell'attesa, con il Trailer, Sony ha anche diffuso la trama ufficiale: "Dopo aver causato inavvertitamente un incidente d'auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno Fatto la scorsa estate ed è deciso a vendicarsi."

Mister Movie | “So Cosa Hai Fatto”: Trailer Shock! Ritorno di Jennifer Love Hewitt - Ecco le prime immagini del reboot di "So Cosa Hai Fatto" mostrate al CinemaCon 2025, e hanno rivelato come Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. si inseriscono nella nuova storia. Preparati, perché non saranno i protagonisti, ma dei mentori. Il trailer promette sangue e terrore, con un collegamento diretto al massacro di Southport del 1997. Il Passato Torna: Hewitt e Prinze Jr. Guida alla Nuova Generazione Nel trailer, Prinze Jr. 🔗mistermovie.it

