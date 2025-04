So cosa hai fatto | trailer del quarto capitolo della saga horror

cosa hai fatto: trailer del quarto capitolo della saga horrorGuarda il trailer ufficiale di So cosa hai fatto, diretto da Jennifer Kaytin Robinson con Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez, Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt. Dal 16 luglio al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.Il trailer di So cosa hai fatto, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il film è il quarto capitolo della serie I Know What You Did Last Summer, sequel dell’omonimo film del 1997 e di Incubo finale (I Still Know What You Did Last Summer) del 1998. So cosa hai fatto è interpretato da Madelyn Cline (Glass Onion – Knives Out), Chase Sui Wonders (Little Death), Jonah Hauer-King (La sirenetta), Tyriq Withers (Atlanta), Sarah Pidgeon (The Friend), Billy Campbell (Dracula di Bram Stoker), Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez mentre Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. Leggi su Cinefilos.it SohaidelGuarda ilufficiale di Sohai, diretto da Jennifer Kaytin Robinson con Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez, Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt. Dal 16 luglio al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.Ildi Sohai, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il film è ilserie I Know What You Did Last Summer, sequel dell’omonimo film del 1997 e di Incubo finale (I Still Know What You Did Last Summer) del 1998. Sohaiè interpretato da Madelyn Cline (Glass Onion – Knives Out), Chase Sui Wonders (Little Death), Jonah Hauer-King (La sirenetta), Tyriq Withers (Atlanta), Sarah Pidgeon (The Friend), Billy Campbell (Dracula di Bram Stoker), Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez mentre Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr.

Su altri siti se ne discute

Mister Movie | “So Cosa Hai Fatto”: Trailer Shock! Ritorno di Jennifer Love Hewitt - Ecco le prime immagini del reboot di "So Cosa Hai Fatto" mostrate al CinemaCon 2025, e hanno rivelato come Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. si inseriscono nella nuova storia. Preparati, perché non saranno i protagonisti, ma dei mentori. Il trailer promette sangue e terrore, con un collegamento diretto al massacro di Southport del 1997. Il Passato Torna: Hewitt e Prinze Jr. Guida alla Nuova Generazione Nel trailer, Prinze Jr. 🔗mistermovie.it

“Hai c***ato e pisciato nella mia tazza, lo vogliamo dire cosa abbiamo fatto?”: il Brasiliano contro Giuseppe Cruciani. Lui replica: “Non ho abbandonato nessuno” - È scontro aperto tra il Brasiliano e Giuseppe Cruciani. Massimiliano Minnocci, influencer romano spesso ospite telefonico alla Zanzara di Radio24, da qualche settimana ha finito di scontare i domiciliari dopo che, come scrive Leggo, la fidanzata ha ritrattato le accuse di violenza. Minnocci è così apparso su TikTok e la sua attenzione si è rivolta a Cruciani in un lungo video caricato online. “Mi fai chiamare dai tuoi collaboratori, quando mi servivi dove stavi? Quando al tuo amico Brasiliano serviva un supporto, una lettera per dire “ti sto vicino”, dov’eri?”, ha sottolineato Minnocci. 🔗ilfattoquotidiano.it

So cosa hai fatto: svelato finalmente il plot del sequel, ecco la descrizione del trailer del CinemaCon - A quasi 30 anni di distanza dal cult adolescenziale, sta per arrivare il sequel che vedrà alcuni dei protagonisti riprendere il proprio ruolo La Sony ha alzato il sipario sul nuovo So cosa hai fatto. Il sequel, previsto per l'estate, riavvierà l'iconico franchise slasher con un cast in gran parte nuovo, anche se è previsto il ritorno dei veterani del franchise Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt, che riprenderanno i loro ruoli originali di Ray Bronson e Julie James. 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

So Cosa Hai Fatto: il trailer italiano ufficiale del film horror; So Cosa hai Fatto, Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD - Film (2025); So cosa hai fatto, il trailer originale del film [HD]; So cosa hai fatto, la regista: Ho proposto idee folli per provare a coinvolgere Sarah Michelle Gellar. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

So Cosa Hai Fatto: il trailer italiano ufficiale del film horror - Arriva al cinema il 16 luglio questo film che resuscita la popolare serie slasher nata alla fine degli anni Novanta. Ecco trailer italiano e trama del nuovo So cosa hai fatto. 🔗comingsoon.it

So cosa hai fatto, il trailer italiano del film [HD] - Regia di Jennifer Kaytin Robinson, Elisha Christian. Un film con Madelyn Cline, Jennifer Love Hewitt, Nicholas Alexander Chavez, Freddie Prinze Jr., Billy Campbell. Da mercoledì 16 luglio al cinema. 🔗mymovies.it

So cosa hai fatto (Trailer ufficiale HD) - La storia di un gruppo di amici perseguitati da un assassino dopo aver cospirato per coprire un incidente automobilistico. Regia di Jennifer Kaytin Robinson, Elisha Christian. Un film con Madelyn Clin ... 🔗msn.com