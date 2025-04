Smart building Oltre 200mila posti di lavoro entro il 2030

Smart building può essere un volano per creare occupazione qualificata nell’edilizia. Ma le imprese faticano a trovare i profili idonei e quindi occorre potenziare l’offerta formativa nelle scuole e negli ITS dedicati all’efficienza energetica e al sistema casa. Sono le principali indicazioni che emergono dallo studio condotto dalla Community Smart building di The European House-Ambrosetti (TEHA), che mette ai raggi x una filiera che in Italia genera 174 miliardi di fatturato annuo e 38 miliardi di valore aggiunto, occupando 515mila addetti e con la possibilità di creare ulteriori 200mila nuovi posti qualificati e specializzati entro il 2030. Per 8 posizioni aperte su 10 (83,7%) sono richieste competenze green e Smart, ma nel 57,6% dei casi non si trovano candidati adeguati. Quotidiano.net - Smart building. Oltre 200mila posti di lavoro entro il 2030 Leggi su Quotidiano.net INGEGNERI, progettisti, installatori, addetti alle vendite e operai specializzati: la diffusione deglipuò essere un volano per creare occupazione qualificata nell’edilizia. Ma le imprese faticano a trovare i profili idonei e quindi occorre potenziare l’offerta formativa nelle scuole e negli ITS dedicati all’efficienza energetica e al sistema casa. Sono le principali indicazioni che emergono dallo studio condotto dalla Communitydi The European House-Ambrosetti (TEHA), che mette ai raggi x una filiera che in Italia genera 174 miliardi di fatturato annuo e 38 miliardi di valore aggiunto, occupando 515mila addetti e con la possibilità di creare ulteriorinuoviqualificati e specializzatiil. Per 8 posizioni aperte su 10 (83,7%) sono richieste competenze green e, ma nel 57,6% dei casi non si trovano candidati adeguati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Funerali Papa Francesco, attesi oltre 200mila fedeli: in aumento prezzi per viaggi e pernottamenti - Oltre 200mila fedeli e pellegrini attesi per i funerali di Papa Francesco a Roma. Nel frattempo si registra l'aumento dei prezzi sia nei biglietti aerei che per pernottare nella capitale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dal vino alle tecnologie. L’expo motore di crescita. Vetrine internazionali per oltre 200mila aziende - È sempre di più l’anno delle fiere. Lo dicono i numeri, lo testimoniano le manifestazioni in giro per l’Italia e quelle nel mondo organizzate dai gruppi italiani. Ma lo confermano anche gli appuntamenti, un crescendo continuo fatto di eventi, imprese partecipanti e settori sempre più ampi, da quelli classici come l’antiquariato, il vino, il mobile, il vetro e la ceramica a quelli più attuali come le energie rinnovabili e le tecnologie. 🔗quotidiano.net

Lotto, si festeggia nal napoletano. vincite per oltre 200mila euro - La fortuna bacia ancora la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 15 febbraio sono state centrate due maxi vincite: oltre 267mila euro (terzo premio più alto dell'anno) a Pratola Serra, in provincia di Avellino, presso il punto vendita della Strada Statale 7 bis... 🔗napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Smart building. Oltre 200mila posti di lavoro entro il 2030; Smart Building: oltre 200mila nuovi posti di lavoro, ma servono più competenze green e smart; Smart building: oltre 200 mila posti di lavoro, ma gap di competenze green; Una smart home vale l’80% in più di una casa da ristrutturare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Smart building. Oltre 200mila posti di lavoro entro il 2030 - INGEGNERI, progettisti, installatori, addetti alle vendite e operai specializzati: la diffusione degli smart building può essere un volano per ... 🔗quotidiano.net

Smart Building: oltre 200mila nuovi posti di lavoro, ma servono più competenze green e smart - In questo scenario, la diffusione degli Smart Building può portare notevoli benefici ambientali, economici e sociali, oltre a rappresentare un’importante leva per la creazione di nuova ... 🔗teleborsa.it

TEHA: con gli Smart Building oltre 200mila posti di lavoro entro il 2030 - “Proprio per questo, le aziende partner della Community Smart Building sono impegnate in attività formative che coinvolgono oltre 25.000 professionisti ogni anno, tra installatori e tecnici ... 🔗askanews.it