Smantellato un traffico di droga organizzato ad hoc

traffico di droga gestito da un pusher della val Venosta di soli 22 anni.Il giovane, sul quale i militari indagavano da tempo, è stato trovato in possesso. 🔗 Trentotoday.it - Smantellato un traffico di droga “organizzato ad hoc” “Una vera e propria attività organizzata nei minimi dettagli e sicuramente remunerativa”: così i carabinieri di Silandro hanno definito ildigestito da un pusher della val Venosta di soli 22 anni.Il giovane, sul quale i militari indagavano da tempo, è stato trovato in possesso. 🔗 Trentotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Smantellato un traffico di droga “organizzato ad hoc” - “Una vera e propria attività organizzata nei minimi dettagli e sicuramente remunerativa”: così i carabinieri di Silandro hanno definito il traffico di droga gestito da un pusher della val Venosta di soli 22 anni. Il giovane, sul quale i militari indagavano da tempo, è stato trovato in possesso... 🔗trentotoday.it

Roma: caporalato dello spaccio tra migranti, smantellato traffico droga Albania-Italia - La marijuana era il core business delle due organizzazioni criminali sgominate dai carabinieri a Roma con 27 arresti. Una albanese si occupava di convogliare nella Capitale fiumi di droga dall’Albania. La seconda organizzazione, quella nigeriana – i cui solidali erano in parte ospiti dei centri di accoglienza come lo Sprar di via Riserva Nuova a Roma – si occupava della grande distribuzione. I trafficanti avevano ramificazioni in tutta Italia e inviavano droga anche al Nord, attraverso giovanissimi corrieri connazionali pagati poche decine di euro. 🔗romadailynews.it

Condannato a 9 anni il boss del traffico di droga smantellato dai carabinieri - Condannato dal gip a 9 anni e 2 mesi di reclusione il “boss“ ritenuto a capo del traffico di droga che era stato disarticolato dai carabinieri con l’operazione “Cerqueto”, la zona dove la banda aveva fissato la base operativa. Dieci gli arrestati nel luglio scorso, accusatì di aver messo in piedi un vorticoso giro di cocaina dai proventi di circa 150mila euro al mese: la droga, dall’elevato grado di purezza, finiva in tutte le “piazze“ cittadine, comprese quelle della “movida“, ma anche nel Reatino e nello Spoletino. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Val Venosta, smantellato un traffico di droga “organizzato ad hoc”; Catania: smantellato traffico internazionale di cocaina; Roma, smantellato traffico di droga tra Italia e Colombia: 10 arresti; Spaccio nei boschi: quattro arresti e un traffico di droga smantellato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Messina, smantellata organizzazione della cocaina: droga nascosta in mobili e scooter per le Eolie - Cinque arresti a Messina per traffico di droga: smantellata rete criminale con operazioni coordinate dalla Polizia di Stato. 🔗virgilio.it

Smantellato traffico internazionale di droga con ramificazioni anche a Pavia, 45 arresti - (GrandangoloAgrigento) Sono due i gruppi criminali emersi dalle indagini della Procura di Brescia su un maxi traffico di droga che ha portato all'arresto di 45 persone e all'iscrizione nel ... 🔗informazione.it

Traffico di droga a Brescia, 45 arresti in diverse regioni - 42 arresti, legami con la Scu Fonte: gazzettadelmezzogiorno L’indagine ha smantellato due organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di droga, con collegamenti diretti con le ... 🔗informazione.it