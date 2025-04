Situazione drammatica Caos blackout Italiani bloccati a Lisbona

blackout, definito uno dei più massicci degli ultimi anni nella Penisola Iberica, ha bloccato completamente treni, metropolitane e numerosi voli, paralizzando le principali città e lasciando migliaia di persone in difficoltà. In Spagna la Situazione è drammatica: il traffico ferroviario su scala nazionale è stato sospeso, con la chiusura di tratte ad alta velocità e collegamenti regionali. Anche la rete della metropolitana in città come Madrid e Barcellona è rimasta completamente ferma per ore, mentre molti aeroporti hanno subito ritardi e cancellazioni di massa. Nel vicino Portogallo, il Caos si è concentrato principalmente nell'aeroporto di Lisbona, chiuso a causa dell'assenza di corrente. Iltempo.it - "Situazione drammatica". Caos blackout, Italiani bloccati a Lisbona Leggi su Iltempo.it Una vasta interruzione di corrente ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia meridionale, causando disagi enormi nei trasporti e nei principali servizi pubblici. Il, definito uno dei più massicci degli ultimi anni nella Penisola Iberica, ha bloccato completamente treni, metropolitane e numerosi voli, paralizzando le principali città e lasciando migliaia di persone in difficoltà. In Spagna la: il traffico ferroviario su scala nazionale è stato sospeso, con la chiusura di tratte ad alta velocità e collegamenti regionali. Anche la rete della metropolitana in città come Madrid e Barcellona è rimasta completamente ferma per ore, mentre molti aeroporti hanno subito ritardi e cancellazioni di massa. Nel vicino Portogallo, ilsi è concentrato principalmente nell'aeroporto di, chiuso a causa dell'assenza di corrente.

