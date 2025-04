Sinner sbotta il coach | sono ai ferri corti

coach e tennista. Men che meno tra Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz, che stanno attraversando, o almeno così sembrerebbe, un momento piuttosto delicato. Che non è dato sapere, nonostante un’idea in tanti se la siano già fatta, come si evolverà.Sinner, sbotta il coach: sono ai ferri corti (LaPresse) – Ilveggente.itCerto è che quello che ha detto l’allenatore del campione di Murcia nelle scorse ore non può lasciarci indifferenti. Ferrero ha acceso i riflettori su un tema abbastanza ostico, rivelando che la situazione non è proprio tutta rose e fiori come, probabilmente, l’avevamo immaginata. Ilveggente.it - Sinner, sbotta il coach: sono ai ferri corti Leggi su Ilveggente.it Le parole dell’allenatore hanno lasciato tutti di stucco: un atteggiamento così duro non se lo sarebbe aspettato nessuno.Tra moglie e marito non mettere il dito, recita un vecchio adagio. E quel dito, forse, non lo si dovrebbe mettere neanche trae tennista. Men che meno tra Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz, che stanno attraversando, o almeno così sembrerebbe, un momento piuttosto delicato. Che non è dato sapere, nonostante un’idea in tanti se la siano già fatta, come si evolverà.ilai(LaPresse) – Ilveggente.itCerto è che quello che ha detto l’allenatore del campione di Murcia nelle scorse ore non può lasciarci indifferenti. Ferrero ha acceso i riflettori su un tema abbastanza ostico, rivelando che la situazione non è proprio tutta rose e fiori come, probabilmente, l’avevamo immaginata.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riccardo Piatti, ex coach di Sinner: «Con lui sono stato duro. Rientra e vince» - Ha cresciuto l’attuale numero uno Jannik Sinner è letteralmente cresciuto al Piatti Tennis Center una istituzione e centro creato da Riccardo Piatti, suo ex coach. Piatti ha così parlato in una lunga intervista a Corriere della Sera dopo tre anni dall’addio al campione di San Candido «Ho smesso di vivere la vita degli altri. 52 settimane all’anno in trasferta, la famiglia che ruota intorno alle esigenze del giocatore: Gasquet, Ljubicic, Raonic, Djokovic, Sinner. 🔗361magazine.com

Sarai il mio nuovo coach: Sinner prende il migliore sulla piazza | Manca solo l’annuncio ufficiale - Sarai il mio nuovo coach: Sinner prende il migliore sulla piazza | Manca solo l’annuncio ufficiale"> Jannik Sinner è pronto a riprendersi la scena: il ritorno in campo è imminente e con esso arriva una svolta cruciale nel suo futuro. Dopo mesi di attesa, Jannik Sinner è pronto a tornare a competere. Il talento altoatesino, ormai un punto di riferimento del tennis mondiale, ha vissuto un periodo lontano dai riflettori a causa della squalifica che lo ha costretto a fermarsi. 🔗napolipiu.com

Rune: «Non sono un bad boy, è un’etichetta che conviene ai media. Uno come Sinner non si vedeva dai tempi dei Big3» - La parentesi al Masters 1000 di Montecarlo, per lui, non si è rivelata positiva complice un problema fisico che l’ha costretto al ritiro. Ma Holger Rune guarda al futuro con moderato ottimismo, consapevole di avere dalla sua la carta d’identità. Il classe 2003 danese ha rilasciato una lunga intervista a “Tennis Open” – ai microfoni di Giuseppe Canetti – soffermandosi sul lavoro svolto durante l’ultimo anno, sul futuro e tanti altri temi: vi proponiamo di seguito un estratto della chiacchierata. 🔗ilnapolista.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner, il numero uno cerca coach. Becker o Ivanisevic nel suo futuro; Sinner e Cahill, game over. Le parole pesantissime di coach Colangelo: cos'ha portato al divorzio | .it; Sandro Donati, l'allenatore di Alex Schwazer su Sinner: «Il sistema antidoping è opaco, se lo condannano porterà la Wada in tribunale»; Sinner, il nuovo coach dopo Cahill? Li hanno visti parlare insieme, l'ultima (folle) ipotesi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner, l'ex coach Riccardo Piatti: «Perché ci siamo separati? Sono stato troppo duro. Ma i suoi titoli sono anche merito mio» - il coach racconta di aver avuto «qualche mese di stordimento, poi sono andato verso quello che piace a me, insegnare tennis. Inseguo i sogni dei ragazzini». Sul momento attuale, con Sinner fermo ... 🔗leggo.it

Sinner, l'ex coach Riccardo Piatti: «Perché ci siamo separati? Sono stato troppo duro. Ma i suoi titoli sono anche merito mio» - Ma non c'è solo Sinner: Piatti ha allenato diversi atleti. «Chi mi è rimasto più impresso? Maria Sharapova, grande atleta e grande donna. Sento più lei che Raonic, con cui sono stato quattro ... 🔗leggo.it

Sinner, l'ex coach Riccardo Piatti: «Perché ci siamo separati? Sono stato troppo duro. Ma i suoi titoli sono anche merito mio» - Lui tornerà carico e motivato». Ma non c'è solo Sinner: Piatti ha allenato diversi atleti. «Chi mi è rimasto più impresso? Maria Sharapova, grande atleta e grande donna. Sento più lei che Raonic, con ... 🔗corriereadriatico.it