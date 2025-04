Sinner crea una fondazione per bambini e giovani atleti

Sinner, altoatesino di Sesto Pusteria, numero uno del tennis mondiale, crea una fondazione no-profit per supportare i bambini attraverso l'istruzione e lo sport, sia in Italia che nel mondo. La fondazione 'Jannik Sinner' sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l'istruzione più accessibili alla prossima generazione. "Per me è un onore sostenere i bambini e i giovani atleti."

