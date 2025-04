Sinner caso chiuso | la verità stava nel mezzo

Sinner, adesso è ufficiale: questa faccenda è ormai alle spalle, perché la verità a lungo invocata è finalmente venuta a galla.C’è stato un tempo in cui il popolo del tennis pensava (e diceva) che Jannik Sinner non avrebbe mai e poi mai potuto ottenere gli stessi risultati che Carlos Alcaraz, nel frattempo, aveva già iniziato a collezionare. L’azzurro puntualmente si avvicinava alla meta, ma sembrava sempre mancargli qualcosa in termini di colpi e di mentalità.Sinner, caso chiuso: la verità stava nel mezzo (AnsaFoto) – Ilveggente.itFino a che non ha fatto definitivamente boom, cosa che gli addetti ai lavori, con il loro “fiuto” infallibile, già da tempo si aspettavano accadesse. Da quel momento in poi, tutto è cambiato e anche gli appassionati hanno iniziato a guardarlo, quindi, in maniera diversa. Ilveggente.it - Sinner, caso chiuso: la verità stava nel mezzo Leggi su Ilveggente.it Jannik, adesso è ufficiale: questa faccenda è ormai alle spalle, perché laa lungo invocata è finalmente venuta a galla.C’è stato un tempo in cui il popolo del tennis pensava (e diceva) che Janniknon avrebbe mai e poi mai potuto ottenere gli stessi risultati che Carlos Alcaraz, nel frattempo, aveva già iniziato a collezionare. L’azzurro puntualmente si avvicinava alla meta, ma sembrava sempre mancargli qualcosa in termini di colpi e di mentalità.: lanel(AnsaFoto) – Ilveggente.itFino a che non ha fatto definitivamente boom, cosa che gli addetti ai lavori, con il loro “fiuto” infallibile, già da tempo si aspettavano accadesse. Da quel momento in poi, tutto è cambiato e anche gli appassionati hanno iniziato a guardarlo, quindi, in maniera diversa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner, l’ex preparatore Ferrara: “La verità su caso Clostebol. Ho sofferto per addio con Jannik” - (Adnkronos) – Umberto Ferrara torna a parlare. L’ex preparatore di Jannik Sinner è stato responsabile, insieme al fisioterapista Giacomo Naldi, della contaminazione accidentale che è costata tre mesi di squalifica al tennista azzurro, dopo essere risultato positivo al Clostebol: “Era giusto attendere la pronuncia degli organi competenti, che non mette in dubbio il mio operato. Ho subito un grave danno alla mia reputazione personale e professionale. 🔗.com

Sinner e il caso Clostebol, l’ex preparatore Ferrara svela tutto: “Lo spray mi serviva per una patologia cronica. Ecco la verità” - Perché lo staff di Jannik Sinner aveva con sé uno spray contenente il Clostebol, una sostanza vietata? È una domanda maliziosa che molti malinformati hanno continuato a ripetere da quando è emersa la positività del tennista altoatesino riscontrata durante e dopo il torneo di Indian Wells 2024. In realtà, la spiegazione era già nella decisione presa da un tribunale indipendente che ha di fatto assolto Sinner, per nessuna colpa e negligenza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sinner, l’ex preparatore vuota il sacco: “Vi racconto la verità sul caso Clostebol” - Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di Jannik Sinner, ha finalmente deciso di parlare per dire la dua verità sul caso Clostebol. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Ferrara ha chiarito la sua posizione, sottolineando che la recente sentenza del Tribunale Indipendente ha ribadito la sua innocenza. “Era giusto aspettare il pronunciamento degli organi competenti”, ha affermato, spiegando come la vicenda abbia gravemente danneggiato la sua reputazione personale e professionale. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

A chi conviene mentire sul caso Sinner?; Sinner, caso chiuso: ha vinto la ragione, e assomiglia a un'assoluzione piena; Sinner, la Wada ha ancora tempo per fare ricorso: ecco perché il caso Clostebol non è chiuso; L'ex preparatore di Sinner fa chiarezza sul caso Clostebol: Non mi sarei aspettato una tale leggerezza da Naldi. 🔗Se ne parla anche su altri siti