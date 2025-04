Simonelli | Spareggio scudetto? Forse non a Milano Spiego la data di Inter-Roma

Simonelli, Presidente della Lega Serie A, si è pronunciato su due temi caldi in casa Inter: lo Stadio del possibile Spareggio scudetto e il motivo della scelta di domenica per la sfida con la Roma.IL RAGIONAMENTO – Ezio Simonelli ha parlato in conferenza stampa di una serie di argomenti focali per il calcio italiano, compresi due riguardanti nello specifico l’Inter. Il Presidente della Lega Serie A si è innanzitutto espresso in questi termini sul tema del luogo in cui disputare l’eventuale Spareggio scudetto con il Napoli, non escludendo un’ipotesi: «Tema di ordine pubblico in caso di sfida a Milano? Probabilmente sì. Ad ogni modo, non sono abituato a fasciarmi la testa prima di essermela rotta, per cui vedremo. La data? Tutti noi vorremmo avere l’Inter in finale di Champions League. Inter-news.it - Simonelli: «Spareggio scudetto? Forse non a Milano. Spiego la data di Inter-Roma» Leggi su Inter-news.it Ezio, Presidente della Lega Serie A, si è pronunciato su due temi caldi in casa: lo Stadio del possibilee il motivo della scelta di domenica per la sfida con la.IL RAGIONAMENTO – Ezioha parlato in conferenza stampa di una serie di argomenti focali per il calcio italiano, compresi due riguardanti nello specifico l’. Il Presidente della Lega Serie A si è innanzitutto espresso in questi termini sul tema del luogo in cui disputare l’eventualecon il Napoli, non escludendo un’ipotesi: «Tema di ordine pubblico in caso di sfida a? Probabilmente sì. Ad ogni modo, non sono abituato a fasciarmi la testa prima di essermela rotta, per cui vedremo. La? Tutti noi vorremmo avere l’in finale di Champions League.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Simonelli: «Rinvio Inter Roma? Io avrei voluto farla giocare sabato sera, sarebbe stato logico! Sullo spareggio Scudetto dico…» - di RedazioneSimonelli: «Rinvio Inter Roma? Io avrei voluto farla giocare sabato sera, sarebbe stato logico! Sullo spareggio Scudetto dico…» Le parole del presidente della Lega Intervenuto in conferenza stampa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato cosi: RINVIO INTER– ROMA «Non mi sarei mai sognato di far giocare Inter-Roma in concomitanza con i funerali del Santo Padre. Ma io avrei voluto farla giocare sabato sera per permettere all’Inter di avere gli stessi giorni di riposo del Barcellona. 🔗internews24.com

La stagione di intrighi e veleni che portò allo spareggio scudetto che l’Inter perse contro il Bologna (Athletic) - Napoli e Inter sono a pari punti, il che significa che se la situazione dovesse restare tale, si affronterebbero in uno spareggio per la vittoria dello scudetto. In Serie A è accaduto solo una volta, nel 1964, quando ad affrontarsi furono i nerazzurri contro il Bologna. L’Inter può ritrovarsi di nuovo in uno spareggio scudetto, come nel 1964 contro il Bologna Athletic racconta la stagione turbolenta di quel Bologna che alla fine riuscì a trionfare: Solo una volta lo scudetto si è assegnato con lo spareggio. 🔗ilnapolista.it

Serie A e lotta scudetto: in caso di spareggio sarà sempre Inter-Napoli! Ecco perché - La corsa scudetto entra sempre più nel vivo e, con il campionato che si avvicina alla fase decisiva, iniziano a prendere piede le ipotesi su un possibile arrivo a pari punti tra le squadre in lotta per il titolo. REGOLA SPAREGGIO – Dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi si è portata a +3 sul Napoli, ma Antonio Conte spera ancora di riuscire almeno nell’aggancio. In caso di arrivo in parità, lo scudetto si assegnerebbe attraverso uno spareggio secco. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Simonelli: «Spareggio scudetto? Forse non a Milano. Spiego la data di Inter-Roma»; Simonelli: Si attende una risposta dall'Arabia Saudita. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A, Simonelli: «Ordine pubblico impedirebbe eventuale spareggio scudetto a San Siro» - Le parole del presidente della Lega Serie A: «Sul quando dipende da una serie di eventi. Tutti vorremmo avere l’Inter in finale di Champions League, in quel caso bisognerebbe trovare una data». 🔗calcioefinanza.it

Serie A, Simonelli: "Avrei fatto giocare Inter-Roma sabato sera. Atalanta-Lecce? Rinvio non obbligatorio, fatto il massimo" - La Lega Serie A svelerà il calendario per il campionato 2025/26 il prossimo 6 giugno e attende a breve novità per la Supercoppa Italiana. Ezio Maria Simonelli. 🔗msn.com

Spareggio scudetto? Pronto il danno all’Inter: “No San Siro, si potrebbe giocare a Roma per…” - Inter e Napoli riprendono oggi la corsa scudetto. Tra le varie ipotesi, c'è anche quella affascinante di uno spareggio scudetto ... 🔗fcinter1908.it