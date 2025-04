Simonelli | Rinvio Inter Roma? Io avrei voluto farla giocare sabato sera sarebbe stato logico! Sullo spareggio Scudetto dico…

Simonelli: «Rinvio Inter Roma? Io avrei voluto farla giocare sabato sera, sarebbe stato logico! Sullo spareggio Scudetto dico.» Le parole del presidente della LegaIntervenuto in conferenza stampa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato cosi:Rinvio Inter– Roma «Non mi sarei mai sognato di far giocare Inter-Roma in concomitanza con i funerali del Santo Padre. Ma io avrei voluto farla giocare sabato sera per permettere all’Inter di avere gli stessi giorni di riposo del Barcellona. L’Inter ci rappresenta tutti in Champions. Non era un’eccezione, avrei tenuto la partita dove già era ma spostata alle 20:45. Era una soluzione logica. Alla fine abbiamo giocato tutti alla domenica ascoltando anche il pensiero di Inter e Romaspareggio Scudetto- Eventuale spareggio Scudetto? Vorremmo porci il problema della data perché vorrebbe dire Inter in finale di Champions e tutti vogliamo che vada in finale. Internews24.com - Simonelli: «Rinvio Inter Roma? Io avrei voluto farla giocare sabato sera, sarebbe stato logico! Sullo spareggio Scudetto dico…» Leggi su Internews24.com : «? Iodico.» Le parole del presidente della Legavenuto in conferenza stampa, Ezio, presidente della Lega Serie A, ha parlato cosi:«Non mi sarei mai sognato di farin concomitanza con i funerali del Santo Padre. Ma ioper permettere all’di avere gli stessi giorni di riposo del Barcellona. L’ci rappresenta tutti in Champions. Non era un’eccezione,tenuto la partita dove già era ma spostata alle 20:45. Era una soluzione logica. Alla fine abbiamo giocato tutti alla domenica ascoltando anche il pensiero di- Eventuale? Vorremmo porci il problema della data perché vorrebbe direin finale di Champions e tutti vogliamo che vada in finale.

