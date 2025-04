Simonelli | Napoli e Inter in contemporanea le ultime due giornate

Simonelli, presidente di Lega Serie A, commenta in conferenza stampa l’assemblea andata in scena oggi in via Rosellini. Le parole del presidente della Lega riproposte da Tmw.Leggi anche: Il governo ferma la Serie A per i funerali di Papa Francesco (sabato). Ma durante il conclave si potrà giocare?Simonelli: «Rinvii? Abbiamo preso la migliore delle decisioni possibili»Le parole di Simonelli:«Abbiamo portato avanti i temi, lavorando sulle commissioni. Abbiamo fatto una lunga analisi del panorama dei diritti Tv Internazionali, che sono quelli su cui dobbiamo fare meglio. Le prossime due assemblee si terranno a Roma in occasione della finale di Coppa Italia: di fatto esamineremo nel dettaglio il piano industriale, oggi accennato per le linee guida, di cui oggi abbiamo discusso molto. Ilnapolista.it - Simonelli: «Napoli e Inter in contemporanea le ultime due giornate» Leggi su Ilnapolista.it Ezio Maria, presidente di Lega Serie A, commenta in conferenza stampa l’assemblea andata in scena oggi in via Rosellini. Le parole del presidente della Lega riproposte da Tmw.Leggi anche: Il governo ferma la Serie A per i funerali di Papa Francesco (sabato). Ma durante il conclave si potrà giocare?: «Rinvii? Abbiamo preso la migliore delle decisioni possibili»Le parole di:«Abbiamo portato avanti i temi, lavorando sulle commissioni. Abbiamo fatto una lunga analisi del panorama dei diritti Tvnazionali, che sono quelli su cui dobbiamo fare meglio. Le prossime due assemblee si terranno a Roma in occasione della finale di Coppa Italia: di fatto esamineremo nel dettaglio il piano industriale, oggi accennato per le linee guida, di cui oggi abbiamo discusso molto.

