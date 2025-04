Simonelli Lega Serie A e il mancato rinvio di Atalanta-Lecce | Saremmo stati costretti a spostare Lecce-Napoli

Lega Serie A di far giocare Atalanta-Lecce, malgrado le proteste della squadra salentina per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. Stamani, il quotidiano riporta una lettera del presidente Ezio Simonelli che spiega i motivi per cui il match non è stato rinviato.La lettera di Simonelli che spiega il mancato rinvio di Atalanta-Lecce“Caro dottor Jacobelli, ho letto il suo editoriale di domenica sulla tragica e inaspettata scomparsa di Graziano Fiorita. E mi sono commosso. Ma ho anche pensato che la Lega Serie A non è un’entità astratta, ma un organizzazione fatta da uomini; in quanto presidente, ritengo doverosa una risposta. Come uomo esprimo la mia vicinanza e la mia partecipazione alla famiglia in primo luogo e a tutti a Lecce: la squadra, la dirigenza e la tifoseria. Ilnapolista.it - Simonelli (Lega Serie A) e il mancato rinvio di Atalanta-Lecce: “Saremmo stati costretti a spostare Lecce-Napoli” Leggi su Ilnapolista.it Nell’edizione di ieri di Tuttosport, il giornalista Xavier Jacobelli aveva criticato la decisione dellaA di far giocare, malgrado le proteste della squadra salentina per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. Stamani, il quotidiano riporta una lettera del presidente Ezioche spiega i motivi per cui il match non è stato rinviato.La lettera diche spiega ildi“Caro dottor Jacobelli, ho letto il suo editoriale di domenica sulla tragica e inaspettata scomparsa di Graziano Fiorita. E mi sono commosso. Ma ho anche pensato che laA non è un’entità astratta, ma un organizzazione fatta da uomini; in quanto presidente, ritengo doverosa una risposta. Come uomo esprimo la mia vicinanza e la mia partecipazione alla famiglia in primo luogo e a tutti a: la squadra, la dirigenza e la tifoseria.

