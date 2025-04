Simona Ventura l’opinionista che aspettiamo da sempre | il suo ritorno a L’Isola dei Famosi è un trionfo

Simona Ventura è la nuova opinionista de “L‘Isola dei Famosi“, il reality show che da anni incanta il pubblico di Canale 5. Si compie un ritorno che ha il sapore di una grande rivincita, ma anche di una naturale evoluzione della sua straordinaria carriera televisiva. Simona, che è stata la conduttrice di questo programma per molte edizioni, torna in una veste diversa, ma altrettanto significativa e apprezzata dal pubblico. (Continua.)Leggia anche: Simona Ventura si è sposata: l’originale outfit scelto per le nozzeLeggia anche: Matrimonio Ventura, Marini strappa il bouquet dalle mani di una signora: la reazionePerchè Simona Ventura è l’opinionista perfetta per “L’Isola dei Famosi”Per chi segue la televisione da anni, il nome di Simona Ventura è indissolubilmente legato all’immagine di una leader, capace di dominare il piccolo schermo con una personalità forte, una spiccata empatia con il pubblico e una presenza scenica inconfondibile. Tvzap.it - Simona Ventura, l’opinionista che aspettiamo da sempre: il suo ritorno a “L’Isola dei Famosi” è un trionfo Leggi su Tvzap.it News Tv.è la nuova opinionista de “L‘Isola dei“, il reality show che da anni incanta il pubblico di Canale 5. Si compie unche ha il sapore di una grande rivincita, ma anche di una naturale evoluzione della sua straordinaria carriera televisiva., che è stata la conduttrice di questo programma per molte edizioni, torna in una veste diversa, ma altrettanto significativa e apprezzata dal pubblico. (Continua.)Leggia anche:si è sposata: l’originale outfit scelto per le nozzeLeggia anche: Matrimonio, Marini strappa il bouquet dalle mani di una signora: la reazionePerchèperfetta per “dei”Per chi segue la televisione da anni, il nome diè indissolubilmente legato all’immagine di una leader, capace di dominare il piccolo schermo con una personalità forte, una spiccata empatia con il pubblico e una presenza scenica inconfondibile.

SIMONA VENTURA: "IO OPINIONISTA ALL'ISOLA? NON NE SO NIENTE MA A CHI NON PIACEREBBE?" - Simona Ventura rompe il silenzio su una delle notizie televisive del momento. Parliamo del suo ritorno all'Isola dei Famosi: non come conduttrice o naufraga ma opinionista. Secondo varie indiscrezioni, la popolare conduttrice affiancherebbe Veronica Gentili, il volto scelto da Mediaset per l'edizione 2025 dell'Isola, in qualità di opinionista unica. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice di Citofonare Rai2 ha dichiarato di non saperne nulla, giurandolo, ma sottolineando: a chi non piacerebbe? Sembro rinata in tv? Tutti noi abbiamo dei periodi bui, di sconforto.

Colpo di scena inaspettato: Simona Ventura potrebbe tornare a L'Isola dei Famosi, il reality show che più di tutti ha segnato la sua lunga carriera in televisiva. Nonostante il flop dello scorso anno Mediaset non è intenzionata a perdere il format, che dovrebbe tornare nella tarda primavera su Canale 5. Accanto a Super Simo, che dovrebbe coprire questa volta l'inedito ruolo di opinionista, ci dovrebbe essere Pierpaolo Pretelli in qualità di inviato.

