Simona Tabasco | dopo The White Lotus l' attrice italiana nell' horror satirico Corporate Retreat

dopo essersi fatta notare dal pubblico oltreoceano grazie a The White Lotus, Simona Tabasco continua la carriera americana lavorando nell'horror satirico Corportel Retreat. Nel cast anche Rosanna Arquette. Comingsoon.it - Simona Tabasco: dopo The White Lotus, l'attrice italiana nell'horror satirico Corporate Retreat Leggi su Comingsoon.it essersi fatta notare dal pubblico oltreoceano grazie a Thecontinua la carriera americana lavorandoCorportel. Nel cast anche Rosanna Arquette.

Su altri siti se ne discute

Tiro a volo, Simona Scocchetti in testa dopo 50 piattelli dello skeet a Buenos Aires - La prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo si apre con un buon viatico per l’Italia: a Buenos Aires, in Argentina, dopo i primi 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet femminile Simona Scocchetti è in testa da sola senza errori, ma anche Martina Bartolomei e Giada Longhi sono in piena corsa per l’ingresso in finale, seppur leggermente attardate. Dopo 50 dei 125 piattelli delle qualificazioni l’azzurra Simona Scocchetti (Esercito) è in testa alla graduatoria da sola, essendo l’unica tiratrice a chiudere la prima giornata di gare con un perfetto 50/50 nelle due serie ... 🔗oasport.it

Simona Ventura gela Bettarini dopo le sue parole inappropriate e piene di astio: ottima risposta! - Simona Ventura compie 60 anni e, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha avuto modo di riflettere sulla sua vita e carriera. L’intervista ha inevitabilmente toccato anche la sua relazione con l’ex marito Stefano Bettarini, che recentemente ha rilasciato dichiarazioni polemiche nei suoi confronti. Dopo aver accusato Simona di essere stata poco presente durante il loro matrimonio, Bettarini aveva parlato anche di tradimenti, cercando di ribaltare la vicenda. 🔗donnapop.it

Simona Tagli rompe il voto di castità dopo quasi vent’anni: “Mi sposo con il padre di mia figlia Francesco Ambrosoli” - Alla fine il vero amore lo ha incontrato davvero. Simona Tagli si sposa e dopo quasi venti anni ha rotto il voto di castità proprio con il padre di sua figlia, l’industriale del miele Francesco Ambrosoli. Ad annunciarlo è la stessa showgirl, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, nella puntata in onda sabato 3 maggio alle 15 su Rai 2. Dopo una separazione dolorosa e una grazia ricevuta, la Tagli aveva fatto voto di castità, raccontandolo anche nei suoi giorni da concorrente nella casa del Grande Fratello. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

