Signorvino prossimamente nello storico Caffè Contarena

Ora è ufficiale: la concessione di servizi dello storico Caffè Contarena è stata aggiudicata a Signorvino, noto marchio di proprietà del Gruppo Oniverse (ex Calzedonia). Con il provvedimento adottato dal Comune di Udine, si conclude la procedura di affidamento avviata nei mesi scorsi. Seguirà ora la stipula del contratto, dopo la quale il concessionario potrà avviare l'allestimento dei locali.La concessione, della durata di nove anni, è stata assegnata al termine di una procedura innovativa incentrata sulla qualità e sulla sostenibilità della proposta di gestione, che ha visto Signorvino distinguersi per un progetto capace di valorizzare il prestigioso spazio di piazza Libertà.Da adesso in poi il locale potrà vedere l'intervento del brand che ha già 42 punti vendita in Italia nelle più belle piazze cittadine e che punta a crescere ancora coniugando la passione per la degustazione all'accoglienza tipicamente italiana.

