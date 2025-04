Sicurezza sul lavoro Schlein Il Governo ha messo in campo poco o nulla

ROMA (ITALPRESS) – "Anche oggi, nella giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, un operaio è morto mentre lavorava in una cava di marmo. Una strage costante e inaccettabile di morti sul lavoro che è un'emergenza strutturale. Tre morti al giorno e il dato del 2025 è purtroppo in crescita rispetto all'anno precedente: un clamoroso 16 per cento in più. Siamo stufi della retorica di queste ore, come se ci trovassimo davanti a pure fatalità. Il Governo ha messo in campo poco o nulla in termini di risorse effettive e di iniziative concrete per contrastare quelle che si configurano come vere e proprie stragi. La stessa patente a crediti si è rivelata poco più che simbolica. Solo grazie all'iniziativa del Pd nell'ultima legge di bilancio siamo riusciti a far approvare un emendamento che consentiva di assumere cinquecento ispettori sul lavoro in più".

Sicurezza sul lavoro, governo pensa ad attenuanti penali per aziende in regola - Nuova legge allo studio del governo in tema di sicurezza sul lavoro: l'esecutivo è al lavoro su un sistema che preveda attenuanti alla responsabilità penale, in caso di incidenti, per le aziende in regola con la normativa sul tema. Si tratterebbe di una serie di "strumenti per invogliare le imprese ad essere adempienti tramite un sistema di attenuanti e interventi sull'elemento psicologico del reato, che, in caso di incidente, riducano l'ambito della responsabilità penale", apprende LaPresse da fonti governative qualificate.

"Il governo vuole il modello ungherese, senza spazio per il dissenso": nuova protesta contro il ddl Sicurezza. Fiom: "Serve altro, lavoro e salari" - "Con il ddl Sicurezza è in gioco la sicurezza della nostra democrazia". Anche a Milano, come in altre piazze d'Italia, in migliaia sono scesi in piazza per protestare contro il ddl sicurezza. "Il rischio è quello di una deriva ungherese" dicono i manifestanti che puntano il dito contro le misure repressive che colpiranno in particolare i movimenti sociali e ambientalisti e chi lotta per la casa e per il lavoro.

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell'8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente...

