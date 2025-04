Sicurezza sul lavoro governo pensa ad attenuanti penali per aziende in regola

governo in tema di Sicurezza sul lavoro: l’esecutivo è al lavoro su un sistema che preveda attenuanti alla responsabilità penale, in caso di incidenti, per le aziende in regola con la normativa sul tema. Si tratterebbe di una serie di “strumenti per invogliare le imprese ad essere adempienti tramite un sistema di attenuanti e interventi sull’elemento psicologico del reato, che, in caso di incidente, riducano l’ambito della responsabilità penale“, apprende LaPresse da fonti governative qualificate. La proposta normativa è stata formulata da un’apposita commissione al ministero della Giustizia e, spiegano le fonti, “sarà discussa nelle commissioni parlamentari e poi il governo deciderà la formula migliore“. L’obiettivo sarebbe dunque quello di lavorare sulla prevenzione. Lapresse.it - Sicurezza sul lavoro, governo pensa ad attenuanti penali per aziende in regola Leggi su Lapresse.it Nuova legge allo studio delin tema disul: l’esecutivo è alsu un sistema che prevedaalla responsabilità penale, in caso di incidenti, per leincon la normativa sul tema. Si tratterebbe di una serie di “strumenti per invogliare le imprese ad essere adempienti tramite un sistema die interventi sull’elemento psicologico del reato, che, in caso di incidente, riducano l’ambito della responsabilità penale“, apprende LaPresse da fonti governative qualificate. La proposta normativa è stata formulata da un’apposita commissione al ministero della Giustizia e, spiegano le fonti, “sarà discussa nelle commissioni parlamentari e poi ildeciderà la formula migliore“. L’obiettivo sarebbe dunque quello di lavorare sulla prevenzione.

