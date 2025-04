Siamo tornati | il messaggio della città per il ritorno in Serie B

Siamo tornati»: questo il messaggio che campeggia su uno striscione con una grande B, esposto in Piazza Libertà, al lato destro di Palazzo Caracciolo.Un’iniziativa dell’Associazione “. per la Storia” che arriva il giorno dopo l’ultima partita del campionato, disputata ieri allo stadio. Avellinotoday.it - "Siamo tornati": il messaggio della città per il ritorno in Serie B Leggi su Avellinotoday.it »: questo ilche campeggia su uno striscione con una grande B, esposto in Piazza Libertà, al lato destro di Palazzo Caracciolo.Un’iniziativa dell’Associazione “. per la Storia” che arriva il giorno dopo l’ultima partita del campionato, disputata ieri allo stadio.

Se ne parla anche su altri siti

Bisseck a Dazn: «Contento per il gol, a volte nel secondo tempo siamo stanchi». Poi manda un messaggio al Bayern Monaco - di RedazioneIl difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari in campionato: le sue parole Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Cagliari, il difensore nerazzurro Yann Bisseck si è espresso così commentando l’importante successo ottenuto nel 32° turno di Serie A. QUANTO SONO CONTENTO DI QUESTA PARTITA? – «Ho preso un po’ di tempo per me per fare ancora gol, allora sono molto contento. 🔗internews24.com

Bologna, Italiano nel post partita: «Oggi siamo tornati ai livelli di Roma e Torino. Odgaard? La sua mancanza…» - L’allenatore degli emiliani Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita del match vinto contro l’Hellas Verona. Le parole L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano dopo il match vinto in trasferta contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita. A seguire le sue parole. FINALE – «A Parma abbiamo perso […] 🔗calcionews24.com

Con The Brutalist, siamo tornati a parlare di Brutalismo - A sentirlo così, il nome non promette nulla di buono: “Brutalismo”. Subito si pensa a qualcosa di violento, rozzo, brutale appunto. A un ecomostro, di quelli capaci di sfidare la forza di gravità che si inerpicano sulle pendici dei monti o si posizionano con fare strafottente a pochi passi dal mare. Eppure non è esattamente così. Il nome del movimento architettonico tornato in auge grazie al nuovo film The Brutalist di Brady Corbet affonda le sue origini nell’espressione francese béton brut, che indica il cemento a vista. 🔗gqitalia.it

Ne parlano su altre fonti

«Una città bella come Termoli merita il meglio», dal sindaco Balice il messaggio di auguri per la Pasqua; Il Cesena riabbraccia la serie B dopo sei anni, un 'pezzo' di Curva Mare attraversa la città: Siamo tornati; Forza Nuova annuncia: Apriremo una nostra sede anche in città a Reggio; Il dolore dei ragazzi : Quegli occhi cupi. Non li dimenticherò mai. Ferita ancora aperta. 🔗Su questo argomento da altre fonti