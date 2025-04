Siamo stati dentro a una pagina di storia

Gioacchino Vaccaro, ucciso a pugni dopo una lite stradale: due fratelli si consegnano ai carabinieri: «Siamo stati noi» - Sono in stato di fermo per omicidio preterintenzionale i due fratelli accusati di avere ucciso, dopo un pestaggio, Gioacchino Vaccaro, un fruttivendolo di 45 anni. L'uomo sarebbe stato picchiato... 🔗ilmessaggero.it

Italiano fa autocritica. "Stanchi e poco brillanti, non siamo stati i soliti. Ma bravi a restare in gara» - "Non siamo stati brillantissimi, abbiamo fatto poco sul piano del palleggio e non abbiamo creato abbastanza in attacco: c’è mancata qualità. Diciamo che non siamo riusciti ad essere noi stessi". Quando c’è da dire qualcosa, anche se quel qualcosa è una critica a un gruppo che fin qui gli sta dando grandi soddisfazioni, Vincenzo Italiano non si tira mai indietro. Non lo fa nemmeno nel post partita di Lecce, "in uno stadio – rimarca – che con i suoi tifosi sa trascinare la squadra: lo so bene io che con la Fiorentina fino a pochi minuti dalla fine lo scorso anno vincevo 2-1 e poi sono ... 🔗sport.quotidiano.net

Inzaghi a Inter TV: «Siamo stati squadra con la S maiuscola! Abbiamo finito con Bisseck e Correa da quinti, vi svelo il nostro segreto» - di RedazioneIl tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto ieri in campionato contro l’Atalanta Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Atalanta Inter, Simone Inzaghi ha parlato così. SUL MATCH – «Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo vinto meritatamente, era una partita importante ma non decisiva. 🔗internews24.com

Si è concluso il pellegrinaggio giubilare dei giovani della Parrocchia di Santa Maria della Pieve - Oltre ai pellegrinaggi giubilari, gli adolescenti hanno vissuto insieme un importante appuntamento presso le scalinate della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, dove hanno pregato la Via Lucis, che ha ... 🔗lanazione.it