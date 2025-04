Si tratta di un' agevolazione fiscale Per case più green

Con l'avvicinarsi dell'estate, le tende da sole, diventano alleati indispensabili per affrontare il caldo e rendere più vivibili gli ambienti domestici. Queste schermature, infatti, non solo migliorano il comfort interno, ma riducono anche la necessità di utilizzare climatizzatori. E, in un contesto in cui il rispetto per l'ambiente e minori consumi di energia, sono sempre più prioritari, installare tende da sole rappresenta una scelta pratica e sostenibile. In quest'ottica, diventa interessante il Bonus tende, che offre un'agevolazione fiscale che rende l'investimento ancora più conveniente. Scopriamo nel dettaglio cosa prevede questa misura e come approfittarne al meglio. Cos'è il Bonus tende. L'incentivo si conferma un'importante opportunità per chi desidera migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione e, al contempo, ridurre il carico fiscale.

L'agevolazione fiscale per la sistemazione degli spazi verdi, è terminato il 31 dicembre 2024. È possibile, però, detrarre le spese passate e valutare strategie alternative, dai contributi locali al fai-da-te - Dopo sette anni di attività, il Bonus Verde è giunto al capolinea. Introdotto nel 2018 per incentivare la cura e la riqualificazione degli spazi verdi privati, l’incentivo fiscale non è stato rinnovato dalla legge di Bilancio 2025 e, quindi, non sarà più disponibile per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio. Tuttavia, chi ha sostenuto spese per interventi negli anni precedenti, può ancora accedere alle detrazioni. 🔗iodonna.it

