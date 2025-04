Si sente male mentre lavora nei campi | morto 79enne

campi come tante altre ne aveva vissute nella sua esistenza. Un pensionato di 79 anni Gianfranco Tenan, agricoltore con anni di esperienza alle spalle, si è sentito male nel tardo pomeriggio odierno mentre stava compiendo alcuni lavoretti nel suo campo di via Ca'. 🔗 Padovaoggi.it - Si sente male mentre lavora nei campi: morto 79enne Doveva essere una giornata neicome tante altre ne aveva vissute nella sua esistenza. Un pensionato di 79 anni Gianfranco Tenan, agricoltore con anni di esperienza alle spalle, si è sentitonel tardo pomeriggio odiernostava compiendo alcuni lavoretti nel suo campo di via Ca'. 🔗 Padovaoggi.it

Si sente male mentre lavora nei campi: un bracciante, dopo aver subito l’amputazione delle gambe, perde anche le dita della mano. E’ tutt’ora ricoverato all’ospedale Goretti di Latina - Un calvario clinico senza fine: il lavoratore perde anche le dita dopo le gambe Non si arresta il tragico percorso clinico del 46enne lavoratore agricolo indiano, ricoverato da circa due mesi presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I medici dell’Unità di terapia intensiva cardiologica hanno combattuto con ogni mezzo per arrestare il deterioramento fisico dell’uomo, ma il quadro clinico si è rivelato sempre più grave. 🔗dayitalianews.com

Si sente male mentre si reca a prendere il treno; un uomo si accascia a terra e, purtroppo, muore. La tragedia davanti a decine di pendolari. Inutile l’intervento del 118 di Frosinone - Dramma all’alba nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone. Un uomo residente a Ceccano, che si stava recando al lavoro, è stato colto da un malore improvviso e ha perso la vita sul posto. L’episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino, in un’area già affollata da pendolari diretti verso Roma. I sanitari del 118, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 🔗dayitalianews.com

Si sente male e cade a terra mentre lavora al bar: Bruno Zanolli muore a 59 anni davanti ai clienti - ZOPPE' DI CADORE (BELLUNO) – Una tragedia ha scosso il bar Pelmo di Zoppè venerdì sera, quando un uomo di 59 anni, Bruno Zanolli, è stato colpito da un infarto fulminante mentre stava lavorando dietro ... 🔗nordest24.it

Muore a 76 anni mentre scarica la biancheria di un hotel a Montecatini: “Era al primo giorno di prova” - Un uomo si è sentito male mentre era al lavoro in un albergo del centro di Montecatini, in provincia di Pistoia: aveva 76 anni ed era al suo primo giorno di prova della stagione con una ditta di ... 🔗fanpage.it