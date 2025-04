Si impossessano di una collana d' oro e poi tentano il ' cavallo di ritorno'

Casertanews.it - Si impossessano di una collana d'oro e poi tentano il 'cavallo di ritorno' Leggi su Casertanews.it Due persone sono state arrestate dalla polizia di Stato di Caserta. Si tratta di un 20enne e di un 25enne, originari del capoluogo, ritenuti responsabili dei reati di truffa e tentata estorsione.In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile hanno accertato che il 20enne, già gravato da.

