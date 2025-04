Si è sposata Per la famosa di Canale 5 nozze col marito di 14 anni più grande

Canale 5 si è unita in matrimonio e a testimoniare il tutto è stata lei stessa con una serie di foto bellissime. Uno dei giorni più belli della sua vita si è materializzato grazie all’unione col suo neo marito, che ha 14 anni in più della giovane. I due stanno insieme da più di 8 anni e hanno anche una figlia, che si chiama Vittoria e che ha 5 anni.Per la vip di Canale 5 si è trattato di un momento memorabile, che ha coronato una storia d’amore straordinaria. Il matrimonio è stato celebrato il 26 aprile e la figlia è stata scelta come damigella d’onore. Per la sposa un meraviglioso vestito bianco, che è stato realizzato dalla stilista Elisabetta Polignano.Leggi anche: “Si sono sposate”. Matrimonio vip con pochi invitati e pochi famosi attorno a loroPer la vip di Canale 5 matrimonio col neo marito di 14 anni più grandeLei è un’ex velina di Striscia la Notizia ed è convolata a nozze con Giacomo. Leggi su Caffeinamagazine.it La vip di5 si è unita in matrimonio e a testimoniare il tutto è stata lei stessa con una serie di foto bellissime. Uno dei giorni più belli della sua vita si è materializzato grazie all’unione col suo neo, che ha 14in più della giovane. I due stanno insieme da più di 8e hanno anche una figlia, che si chiama Vittoria e che ha 5.Per la vip di5 si è trattato di un momento memorabile, che ha coronato una storia d’amore straordinaria. Il matrimonio è stato celebrato il 26 aprile e la figlia è stata scelta come damigella d’onore. Per la sposa un meraviglioso vestito bianco, che è stato realizzato dalla stilista Elisabetta Polignano.Leggi anche: “Si sono sposate”. Matrimonio vip con pochi invitati e pochi famosi attorno a loroPer la vip di5 matrimonio col neodi 14piùLei è un’ex velina di Striscia la Notizia ed è convolata acon Giacomo.

Ne parlano su altre fonti

“E’ nato Gabriele”: il famoso di Canale 5 diventa papà per la prima volta - Personaggi Tv. “E’ nato Gabriele”: il famoso di Canale 5 diventa papà per la prima volta. Un nuovo arrivo nella famiglia dei volti noti dell’ammiraglia Mediaset. Il noto ex cavaliere di Uomini e Donne, ora 50enne, ha annunciato la nascita del suo primogenito insieme alla compagna. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Roberto Bolle svela la sua dieta esclusiva in tv: lo strano segreto dell’étoile 50enne Leggi anche: Lulù Selassié rompe il silenzio dopo la condanna Un amore che non conosce età: una nuova gioia per la coppia vip La notizia è rimbalzata sui social, dove ... 🔗tvzap.it

Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. 🔗tutto.tv

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Francesco Cicchella: le imitazioni iconiche e quel regalo speciale a Maria De Filippi; Francesco Cicchella, ecco chi è la fidanzata (famosa): “Sono molto orgoglioso di lei”; Bardot, libera e bellissima. Ecco chi è la mitica “BB”; Marry Me - Sposami, Jennifer Lopez a nozze con uno sconosciuto in prima TV su Canale 5. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Laura Maddaloni a "The Couple", chi è la judoka sposata con Clemente Russo: età, carriera e famiglia - Laura Maddaloni questa sera, lunedì 7 aprile, sarà una concorrente del programma "The Couple" condotto da Ilary Blasi che andrà in onda su Canale 5. 🔗ilmessaggero.it

Cristina Plevani all’Isola dei Famosi 2025 - Cristina Plevani è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2025, a maggio su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili ... 🔗davidemaggio.it

The Couple su Canale 5: concorrenti, opinionisti, sfide, premio e regolamento: come funziona il nuovo reality di Ilary Blasi - Arriva su Canale 5 un nuovo attesissimo reality show che promette ... regina dei reality dopo l’esperienza con L’Isola dei Famosi. Il programma, prodotto da Mediaset e Banijay Italia, è ... 🔗superguidatv.it