Si è sposata La bellissima di Canale 5 ha detto sì! Il marito ha 14 anni più di lei

Un giorno indimenticabile si è appena celebrato nel mondo delle star di Canale 5. Una delle vip del noto Canale televisivo ha detto "sì" in un matrimonio che ha unito due anime dopo un amore che dura da oltre otto anni. La sposa, raggiante in un abito bianco creato dalla stilista Elisabetta Polignano, ha condiviso la gioia del momento con il suo compagno, di quattordici anni più grande. La loro storia d'amore è stata coronata con una figlia di cinque anni, Vittoria, che ha avuto il ruolo speciale di damigella d'onore. Il matrimonio, celebrato in una data simbolica, ha visto la piccola Vittoria aprire la cerimonia, mentre la madre indossava un vestito elegante con dettagli in pizzo e un lungo velo, realizzato con cura. Una giornata che ha riunito amici e parenti per festeggiare, e che si è conclusa con una festa ricca di balli e una cena deliziosa.

