Si arrampica sul tetto di una casa per recuperare il pallone del figlio e cade | grave un papà di 45 anni

tetto di una casa per recuperare il pallone del figlio con cui stava giocando. Leggi su Fanpage.it Un 45enne di Sustinente (Mantova) è stato trasportato in ospedale con l'elicottero nel pomeriggio del 27 aprile dopo una caduta di 3 metri. L'uomo era salito suldi unaperildelcon cui stava giocando.

