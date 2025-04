SHIRIN NESHAT dalle donne dell’Iran all’umanità intera

SHIRIN NESHAT alla Galleria Noire nel 1997 con la mostra personale Women of Allah e poi al Castello di Rivoli pochi anni dopo. L'immagine di una donna che stringe tra piedi, con le scritte in arabo, la canna di un'arma, un fucile, mi aveva creato un corto circuito di perfezione, tensione, incomprensione e seduzione.La mostraA distanza di così tanti anni dalla scoperta di SHIRIN NESHAT in Italia, Il Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano (PAC) le dedica un'ampia personale. La mostra ripercorre oltre trent'anni di carriera, attraverso quasi duecento opere fotografiche e una decina di video-installazioni, entrate a far parte delle maggiori collezioni museali al mondo, come quelle del Whitney Museum, del MoMA, del Guggenheim di New York e della Tate Modern.

